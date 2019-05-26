Наташа Королева решилась на опасную процедуру, чтобы не превращаться в тетку

Москва, 26 мая. Эстрадная певица Наташа Королева решилась на процедуру кровопускания по просьбе супруга Сергея Глушко, известного как Тарзан.

Артистка призналась, что ей приходится активно заниматься спортом, а также регулярно посещать косметические и лечебные процедуры, которые помогают омолаживать организм. Королева отметила, что начала уделять более серьезное внимание своей внешности по просьбе мужа.

«Помню слова мужа, он как-то мне сказал: «Наташа, пожалуйста, не превращайся в тетку!» И я делаю все для этого: хожу в спортзал, слежу за питанием», — пояснила Королева.

Она также добавила, что постоянно экспериментирует с различными методиками омоложения, поэтому решилась на процедуру кровопускания. По словам певицы, в 2019 году она дважды прошла подобную процедуру, передает KP.RU.

«Суть такая: на коже человека делают небольшие надрезы, на которые ставят медицинские банки. Они вытягивают кровь… Врач сказала, что мне потребуется две процедуры. Одну я сделала в апреле, а вторую — спустя две недели», — рассказала Королева.

По словам певицы, после кровопускания в ее организме появилось больше энергии и бодрости. Она также добавила, что благодаря процедуре ей удалось похудеть на несколько килограммов за последние месяцы.

Ранее Королева выразила опасение, что ее сын пойдет по стопам отца Сергея Глушко и станет стриптизером. Певица заявила, что очень спокойно относится к работе мужа и даже гордится им, однако не хотела бы, чтобы сын стал стриптизером.