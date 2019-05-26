Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Наташа Королева решилась на опасную процедуру, чтобы не превращаться в тетку

34 482
1 Оставить комментарий

Наташа Королева решилась на опасную процедуру, чтобы не превращаться в теткуМосква, 26 мая. Эстрадная певица Наташа Королева решилась на процедуру кровопускания по просьбе супруга Сергея Глушко, известного как Тарзан.

Артистка призналась, что ей приходится активно заниматься спортом, а также регулярно посещать косметические и лечебные процедуры, которые помогают омолаживать организм. Королева отметила, что начала уделять более серьезное внимание своей внешности по просьбе мужа.

«Помню слова мужа, он как-то мне сказал: «Наташа, пожалуйста, не превращайся в тетку!» И я делаю все для этого: хожу в спортзал, слежу за питанием», — пояснила Королева.

Она также добавила, что постоянно экспериментирует с различными методиками омоложения, поэтому решилась на процедуру кровопускания. По словам певицы, в 2019 году она дважды прошла подобную процедуру, передает KP.RU.

«Суть такая: на коже человека делают небольшие надрезы, на которые ставят медицинские банки. Они вытягивают кровь… Врач сказала, что мне потребуется две процедуры. Одну я сделала в апреле, а вторую — спустя две недели», — рассказала Королева.

По словам певицы, после кровопускания в ее организме появилось больше энергии и бодрости. Она также добавила, что благодаря  процедуре ей удалось похудеть на несколько килограммов за последние месяцы.

Ранее Королева выразила опасение, что ее сын пойдет по стопам отца Сергея Глушко и станет стриптизером. Певица заявила, что очень спокойно относится к работе мужа и даже гордится им, однако не хотела бы, чтобы сын стал стриптизером. 

infox - new
Автор: Артем Никулин
Источник: KP.RU
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров