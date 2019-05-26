Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей

Москва, 26 мая. Автоэксперты составили рейтинг самых надежных моделей для тех, чей бюджет ограничен 100 тысячами рублей. Главными критериями при выборе бюджетного автомобиля стали надежность и ремонтопригодность.

Специалисты автомобильного портала советуют обратить внимание на подержанные автомобили, отличающиеся особой надежностью. Первую строчку в рейтинге занял Honda Civic пятого поколения. При этом эксперты предупреждают, что найти автомобиль в идеальном состоянии практически невозможно, потребуются вложения в ремонт подвески и двигателя.

Для тех, кто не обращает внимания на размер автомобиля, автоэксперты рекомендуют присмотреться к Daewoo Matiz. Этот автомобиль отличается простым и бюджетным содержанием и ремонтопригодностью. Специалисты отметили, что кузов Matiz не отличается устойчивостью к коррозии, однако автомобиль хорошо зарекомендовал себя в российских условиях.

Еще одним достойным экземпляром до 100 тысяч рублей стал Chevrolet Lanos. Главное достоинство этой модели заключается в надежности, однако покупателю такого автомобиля придется поступиться внешностью и комплектацией. Тем не менее бюджетное содержание такого автомобиля является несомненным плюсом.

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