Вашингтон, 26 мая. Опубликованы кадры полета американского истребителя F-16C Fighting Falcon, замаскированного под российский истребитель Су-57 за счет «пиксельной» голубой окраски. Видео опубликовала пресс-служба авиабазы Неллис.

Истребитель F-16 принадлежит 64-й эскадрилье «Агрессор» ВВС США, базирующейся в штате Невада. Самолеты эскадрильи замаскированы под технику разных стран. Их используют на учениях в качестве боевых машин потенциального противника.

Замаскированный под Су-57 истребитель F-16 получил «цифровой» окрас, а также красные бортовые номера ВКС РФ и красные звезды. При этом на фюзеляже сохранены и номера американской армии.

Ранее ролик процесса нанесения камуфляжа появился на YouTube-канал US Military Update. В конце видеозаписи появляется надпись с «предупреждением»: «Призрак. Опасайся».

Су-57 впервые поднялся в воздух в 2010 году. В мае президент России Владимир Путин заявил, что ВКС России получат 76 истребителей Су-57 до 2028 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что их закупка будет произведена за счет снижения стоимости и перераспределения средств. Летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу Андрей Красноперов в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что информацию о начале серийного производства этих боевых машин необходимо воспринимать максимально позитивно.