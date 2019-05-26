Донбасс сегодня: провал под Донецком спровоцировал «звездопад» в ВСУ, бойцы сводят счеты с жизнью

Донбасс, 26 мая. ДНР под огнем минометов и гранатометов. Украинские бойцы продолжают сводить счеты с жизнью из-за издевательств командиров. В штабе ООС полетели погоны после провала ДРГ под Донецком. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки армия Киева 10 раз обстреливала населенные пункты Луганской и Донецкой народных республик, сообщают их представительства в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

По ДНР выпущено более 290 мин и гранат различного типа. Пять населенных пунктов республики были под огнем зенитных установок, орудий боевых машин пехоты, минометов и гранатометов различного типа.

ЛНР обстреливалась четыре раза. Киевские силовики били по поселкам Фрунзе и Калиново из минометов и гранатометов. О потерях среди гражданского населения и разрушении инфраструктуры не сообщается.

Бойцы ВСУ продолжают сводить счеты с жизнью

В Луганской области Украину среди прочих «защищает» 54-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины под руководством полковника Алексея Майстренко. Данная часть не сходит с боевых сводок Народной милиции ЛНР как лидер по количеству суицидов, дезертиров и внутренних разборок между военнослужащими, а небоевые потери в подразделении значительно превышают боевые.

В пятницу в бригаде прямо во время боевого дежурства в районе поселка Золотое свел счеты с жизнью военнослужащий подразделения по фамилии Якименко, рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Причиной стали систематические унижения солдата со стороны командира роты по фамилии Привалов. Об этом написал сам боец в предсмертной записке.

Несмотря на данный факт, комбриг Майстренко причиной суицида указал семейные проблемы военнослужащего. В бригаде проводится разбирательство, военная прокуратура также направлена в подразделение для выяснения истинных причин суицида.

«Звездопад» в ООС

Судьба восьми пленных украинских диверсантов из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ никого из украинского командования не заботит, утверждает военный спикер ДНР майор Даниил Безсонов. У украинских генералов сейчас есть дела поважнее — наметившиеся кадровые чистки и попытки избежать ответственности за провал диверсионной вылазки под Донецком.

На данный момент командующий Объединенными силами Александр Сирский, ответственный за провал диверсантов под Донецком, подал в Генеральный штаб ВСУ информацию, в которой переложил ответственность с себя на других представителей командования ООС.

После получения информации новый начальник Генштаба Руслан Хомчак отстранил от должности командира оперативно-тактической группировки «Север» Игоря Красоту и сменил его на довольно известного в Донбассе Олега Микаца. Именно он командовал группировкой ВСУ, державшей оборону донецкого аэропорта, и оставил сотни украинских бойцов на гибель, когда стало ясно, что объект они не удержат.

Как только вновь назначенный начальник ОТГ «Север» прибыл в 53-ю бригаду, чьи военнослужащие попали в плен к Народной милиции ДНР, он тут же отстранил от должности командира бригады Александра Грузевича и самоназначился на его место. Микац и руководит расследованием провальной вылазки диверсантов.

Как отметили в командовании Народной милиции ДНР, руководство украинской армии в последнее время назначает на ключевые посты генералов, имеющих «колоссальный опыт тысячами бросать на убой личный состав в многочисленных котлах». Речь идет о Сирском, Микаце и так далее.