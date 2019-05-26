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Община православной церкви на Украине сообщила о захвате храма

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Община православной церкви на Украине сообщила о захвате храма

Киев, 26 мая. Неизвестные захватили православный храм в Васлововцах на Украине и стали притеснять религиозную общину. Соответствующую информацию разместила Черновицко-Буковинская епархия канонической православной церкви на своей странице в социальной сети Facebook.

«Срочно! В Васлововцах сорвали ворота. Ворвались на территорию. Религиозную общину прижали к двери храма», — говорится в сообщении.

К настоящему моменту детальной информации о произошедшем не поступало.

Ранее сообщалось, что храм Украинской православной церкви в Винницкой области подвергся нападению неизвестных вандалов. Злоумышленники ограбили и осквернили церковь. Они похитили старинные иконы, перевернули все в жертвеннике и осквернили Святой Престол.                                                         

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко стал инициатором создания «новой церкви» в стране. Каноническая православная церковь отказалась от участия в «объединительном соборе». Однако выданный Константинополем томос не предполагает полной независимости церкви, поэтому в РПЦ такую «автокефалию» не признают и называют «пустышкой».

После предоставления «новой церкви Украины» томоса о «независимости» начались рейдерские захваты церквей УПЦ Московского патриархата. Порошенко гарантировал свободу вероисповедания в стране, однако Украинская православная церковь подвергается дискриминации и гонениям.

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Автор: Сергей Петров
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