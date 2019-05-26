Тимати извинился перед двойником Децла за детские обиды

Москва, 26 мая. Российский рэпер Тимати публично принес извинения своему другу детства Децлу (Кириллу Толмацкому), скончавшемуся в феврале текущего года. Поклонники Тимати разделились во мнении: одни посчитали извинения искренними, другие же сочли их хайпом.

В начале своей карьеры Тимати и Децл выступали на одной сцене. Тогда Тимати был в роли бэк-вокалиста у первого и самого знаменитого рэпера России. Однако между друзьями произошел конфликт: Децл посчитал, что Тимати стремится набрать популярность за его счет. Дружбе пришел конец, и контракт был расторгнут.

Толмацкий долгое время нелестно высказывался о Тимати и его «империи» Black Star. Тимати не реагировал на претензии со стороны друга детства. Однако отказался прийти на похороны скоропостижно скончавшегося Толмацкого.

Но в воскресенье Тимати прервал молчание и ответил на трагические события в рамках шоу «Песни» на телеканале ТНТ. Исполнитель вышел на сцену вместе со своим подопечным, загримированным по Децла. Рэпер прочитал строки из песни «Мои слезы, моя печаль», при этом ни разу не взглянув в зал, он смотрел только в глаза двойника Децла.

Мнения поклонников по поводу такого жеста Тимати разделились. Одни посчитали, что рэпер решил поставить точку и извиниться перед своим другом детства. Другие же сочли, что Тимати пытается привлечь внимание к себе, напомнив о трагических событиях, сообщает телеканал «360».

Звезда русского хип-хопа Децл скончался 3 февраля на 36-м году жизни. Музыкант находился на частной вечеринке в ижевском клубе. Выступив перед публикой, певец отправился в гримерку, где ему внезапно стало плохо. Карета скорой помощи приехала на место, но медики констатировали смерть артиста.