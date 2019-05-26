Эксперт объяснил, как России поступить с украинскими моряками «по гамбургскому счету»



Москва, 26 мая. Профессор МГИМО Дмитрий Лабин отреагировал на угрозы Киева ввести «гамбургские» санкции против Москвы и ответил на вопрос, нужно ли освобождать задержанных после керченской провокации украинских моряков.

Напомним, жалобу Украины на арест моряков рассмотрел накануне заседающий в Гамбурге Международный трибунал по морскому праву. Он вынес решение, что моряки должны быть освобождены. После этого посол Украины в Германии Артем Мельник заявил, что Киев добьется новых «гамбургских» санкций против России, если та не выполнит требование трибунала.

В ответ на угрозу «гамбургских» санкций Лабин напомнил, что Россия как раз действовала по «гамбургскому счету» (правильно, честно. — Прим. ФАН), ведь Конвенция по морскому праву не распространяется на ситуации, связанные с обеспечением безопасности, в том числе и границ.

«Поэтому Россия в данном случае действовала исключительно в суверенных интересах обеспечения безопасности собственных границ», — подчеркнул он в эфире телеканала 360.

Профессор отметил, что трибунал рассматривает споры между странами, вытекающие из этой Конвенции, и в первую очередь обращает внимание на то, в его ли юрисдикции тот или иной спор. Именно на этой стадии, по словам Лабина, Москва могла заявить, что у трибунала просто нет прав разрешать конфликт по поводу задержанных украинских моряков.

Кроме того, он указал на то, что решение было вынесено только на основании доказательств украинской стороны и Россия не обладает полной информацией о том, какие это были данные и чем руководствовался трибунал. Однако все та же Конвенция и нормы международного права предусматривают, что решение трибунала следует исполнять.

При этом он подчеркнул, что раз Киев хочет действий «по гамбургскому счету» (считая освобождение моряков правильным), то России следует действовать в правильном русле и довести до финала уголовные дела о нарушении госграницы РФ, фигурантами которых являются моряки ВМСУ.

«Российский суд определит виновность и назначит соответствующие меры наказания. <…> Они совершили преступление, наказание за которое предусмотрено Уголовным кодексом России», — пояснил он.

Что касается планов Украины по поводу введения неких «гамбургских» санкций, то тут, по словам профессора, Киеву нужно понимать, что эти решения должны быть строго в рамках международного права.

На случай, если украинские политики забыли о том, что это значит, эксперт уточнил, что в международном праве такие меры принимает ООН и только в целях безопасности и никакие другие международные организации — и тем более страны — не могут их вводить, не нарушив критерий, указанный в уставе ООН.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМСУ нарушили границу РФ в Черном море и, опасно маневрируя и нарушая законные требования российских пограничников остановиться, начали продвигаться в сторону Керченского пролива. В итоге украинские корабли были остановлены, а находившиеся на борту моряки арестованы. В их отношении СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении госграницы.

К слову, керченская провокация аукнулась после выборов бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Он стал фигурантом дела о возможной госизмене. Уголовное производство было открыто Государственным бюро расследований Украины.

Всего на сегодняшний день на Украине расследуют три уголовных дела против Порошенко. Второе уголовное дело было возбуждено по факту его возможного незаконного обогащения, а третье — «по факту легализации Порошенко преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов по сделке продажи завода «Кузня на Рыбальском».