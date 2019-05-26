Яценюк подбивает Зеленского требовать созыва Совбеза ООН после трибунала по морякам

Киев, 26 мая. Экс-премьер Украины Арсений Яценюк призвал президента Владимира Зеленского потребовать немедленного созыва Совбеза ООН.

Яценюк выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно потребовать экстренного созыва Совета Безопасности ООН в связи с реакцией Москвы на решение Международного трибунала по морскому праву.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву рассмотрел иск Украины из-за инцидента в Керченском проливе. Согласно решению трибунала, Россия должна освободить 24 украинских военнослужащих, которые были задержаны в Керченском проливе за нарушение российской границы. Кроме того, трибунал считает, что Россия «должна закрыть» уголовное дело, которое было возбуждено против задержанных украинских моряков.

Позднее в МИД РФ прокомментировали решение трибунала по делу украинских моряков. В ведомстве напомнили, что российская сторона заранее предупреждала о том, что не будет принимать участие в слушаниях по делу украинских моряков, так как у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения подобных инцидентов. В МИД РФ подчеркнули, что Москва будет последовательно отстаивать свою позицию, а решение Гамбургского трибунала исполнению не подлежит.

В свою очередь Яценюк призвал президента Украины добиваться международной реакции на решение трибунала ООН по морскому праву. По его словам, Зеленский должен потребовать немедленного созыва Совета Безопасности ООН, а также реакции стран G7.

«Решение Международного суда ООН по морскому праву об освобождении наших моряков и судов требует мировой реакции. Надо сказать государствам-членам организации: если такие решения России не указ, то так же захватят ваших граждан, имущество и суда», — написал Яценюк на своей странице в Facebook.

Напомним, 25 ноября 2018 года два артиллерийских катера и рейдовый буксир из состава ВМС Украины нарушили государственную границу России. Украинские катера вошли в территориальные воды РФ, где совершали опасные маневры, отказываясь выполнять законные требования сотрудников пограничной службы ФСБ. Позднее украинские катера и члены их экипажей были задержаны в районе Керченского пролива.