Немецкие военные пожаловались на психические проблемы после Афганистана

Берлин, 26 мая. Зарубежные операции ФРГ оказали резко негативное влияние на здоровье и психическое состояние служащих бундесвера, в первую очередь речь идет об Афганистане и Мали.

Как сообщает Bild, после участия в заграничных операциях около 800 военнослужащих оказались непригодны для дальнейшей службы. Сейчас военные проходят программу медицинского восстановления. После прохождения программы служащие смогут вернуться в строй бундесвера.

Однако только за последний год 279 бойцов армии ФРГ пожаловались на психические проблемы после зарубежных операций. По данным издания, Берлин потратил в прошлом году 975 млн евро на участие в зарубежных операциях, что на 194 млн больше запланированной суммы.

Как сообщает газета, самой дорогой для ФРГ стала операция «Решительная поддержка» в Афганистане. Она обошлась Берлину в 339 млн евро. В операции НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане по данным за март прошлого года участвовали 963 военных бундесвера. Как сообщала министр обороны страны Урсула фон дер Ляйен, планировалось, что численность военных ФРГ в этой стране достигнет 1,3 тысячи человек.

Как писала ранее Bild, министра обороны ФРГ фон дер Ляйен подозревают в сознательном сокрытии дефицитов и «приукрашивании статистики» о бундесвере. Заявления главы немецкого оборонного ведомства о якобы боеготовности кораблей и самолетов ФРГ не соответствовали действительности.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Германии приостановили подготовку иракских военных. Решение о приостановке подготовки вооруженных сил Ирака «связано с ситуацией», подчеркнул официальный представитель Минобороны ФРГ.