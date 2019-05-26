Зеленский призвал МВД Украины не применять меры против протестующих

Киев, 26 мая. Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы страны не применять меры против политических протестующих. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее появилась информация, что в городе Ровно были задержаны два участника несанкционированного митинга, которые требовали импичмента президента.

«Выяснил ситуацию о якобы задержании парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ровно. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче», — написал Владимир Зеленский.

По его словам, после инцидента будет проведена служебная проверка. Глава украинского государства призвал правоохранительные органы «не применять меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок».

«Критики не боюсь», — отметил президент Украины.

По данным некоторых украинских СМИ, на центральной площади Ровно были задержаны 20-летний молодой человек и 16-летняя девушка. По их мнению, президент страны нарушил украинское законодательство, назначив своих друзей на главные должности. В отношении протестующих были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что на сайте президента Украины появилась петиция с требованием отставки Владимира Зеленского. Главу государства обвинили в том, что у него нет «содержательных обещаний народу, сформированных в предвыборном процессе». Однако позже появились петиции об отмене ранее зарегистрированного прошения об отставке президента Украины. Авторы документов подчеркнули, что полностью поддерживают нового главу государства.