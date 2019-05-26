Суд в Ираке приговорил к смертной казни троих французов за участие в ИГ

Париж, 26 мая. Суд в Ираке приговорил к смертной казни троих французов за членство в группировке «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Об этом сообщает французская газета Liberation.

Суд в Багдаде вынес смертный приговор в отношении троих граждан Франции, которые принимали участие в боевых действиях на территории Сирии в рядах террористической группировки «Исламское государство». Согласно материалам следствия, Кевин Гоно, Леонард Лопез и Салим Мачу были задержаны в Сирии. В феврале 2019 года французские боевики были доставлены в Ирак. Согласно иракскому законодательству осужденные могут опротестовать приговор в течение 30 дней.

Напомним, весной 2011 года на территории Сирии вспыхнул вооруженный конфликт с участием террористических группировок, ключевых государств Ближневосточного региона, а также сил международной коалиция во главе с США.

Силы коалиции и американские войска находятся на территории Сирии без согласия законных властей. В ходе боевых действий в Сирии авиация коалиции осуществляла беспорядочную бомбардировку, в результате которой погибли несколько тысяч мирных жителей, а также нанесен колоссальный ущерб сирийской инфраструктуре, который исчисляется миллиардами долларов.

Кроме того, после вторжения коалиции США на территорию Сирии террористам удалось увеличить контролируемую территорию. К 2015 году боевики ИГ захватили 70% территории Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.