Украинских пенсионеров снабдят «личными кабинетами» и сайтами в Интернете

Парламентский комитет по вопросам социального обеспечения Украины объявил о начале реализации очередного этапа пенсионной реформы, призванного оптимизировать ряд программ выплат населению и пополнить таким образом государственную казну. Как ожидается, уже в течение ближайшего полугода сокращению и даже полной ликвидации подвергнутся сотни отделений пенсионного фонда (ПФУ) по всей стране. И соответствующие заявления от граждан будут приниматься исключительно в электронном виде.

В рамках новой программы волонтеры откроют получателям социальных выплат так называемые «личные кабинеты» и даже собственные сайты во Всемирной паутине. Как утверждают независимые эксперты, подобные меры упростят работу ПФУ, но в значительной степени усложнят жизнь пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

«Он очень гордый и своенравный, но в данном конкретном случае он прав», — так в доверительной беседе с корреспондентом ФАН о своем подопечном Эдуарде Андреевиче высказалась сотрудница одного из отделений социальной службы Киева Валерия Пилипив.

А все потому, что накануне Эдуард Андреевич в грубой форме отказал волонтеру, который порекомендовал ему создать аккаунт на странице пенсионного фонда и в дальнейшем контролировать все финансовые поступления на банковскую карточку. Поговаривают, 80-летний мужчина безапелляционно заявил, что компьютером он не пользуется, владеет кнопочным мобильным телефоном, а пенсию ему приносит почтальон.

«Дедушка — бывший следователь, он с руганью и угрозами выпроводил волонтера, — говорит Пилипив. — Я вообще не понимаю, зачем нужны эти новшества с подачей заявлений в электронной форме и такими же «электронными кабинетами». Многие престарелые люди, с которыми я работаю, часто не могут разобраться с пультом от телевизора. Где им — бродить по Интернету?»

Потенциального нововведения не понимают и не принимают и работники структур украинского пенсионного фонда. Правда, по другой причине. Как ожидается, в результате реформирования ПФУ к началу 2020 года количество штатных работников этой государственной организации будет сокращено на 20%, а к 2021-му — на четверть.

«Это означает, что своих должностей лишатся не менее пяти тысяч человек, — сказал ФАН юрист Владислав Чумак. — С одной стороны, указанная практика поможет государству ежемесячно экономить до двух миллионов гривен, а с другой — армия безработных на Украине будет расти в геометрической прогрессии».

В самом парламентском комитете подобного скептицизма не разделяют.

«Наша стратегия реформы призвана внедрить новейшие информационные технологии в систему социальных выплат, — сказано в пояснительной записке к соответствующему документу. — Безусловно, это подразумевает сокращение рабочих мест. Зато «освободившиеся» средства будут направлены на повышение зарплаты оставшемуся персоналу».

При этом, в каких именно пропорциях и прогрессиях будет расти эта зарплата, официальный Киев не сообщает.

«Совершенно очевидно, что привыкать к упомянутому очередному этапу пенсионной реформы среднестатистическим реципиентам придется не один год, — отметила в комментарии корреспонденту ФАН социальный психолог Елена Мильто. — Как минимум 60% украинских пенсионеров и получателей социальной помощи не имеют прямого доступа к компьютерным сетям в целом и всевозможным гаджетам в частности. На этом фоне агитировать их зарегистрироваться в «личном кабинете» или зарезервировать электронную подпись — бессмысленно».

Как бы там ни было, отказываться от идеи вовлечения пенсионеров в Сеть украинские власти не намерены.

«Это европейская практика. И наша страна, стремящаяся стать частью цивилизованной Европы, от этой практики отказываться не станет, — сказал ФАН на основе полной конфиденциальности чиновник министерства социальной политики Украины. — Какими методами мы будем ее внедрять — уже наше дело».

Тем временем киевлянин Эдуард Андреевич, по слухам, намерен обжаловать основные пункты украинской пенсионной реформы. В том, что к нему присоединятся тысячи потенциальных единомышленников, бывший следователь не сомневается.