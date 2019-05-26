Обстрел ДНР закончился для украинских силовиков потерей пяти бойцов

Донецк, 26 мая. Два украинских силовика погибли и трое получили ранения в ходе обстрела территории Донецкой народной республики (ДНР), об этом сообщил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Накануне ВСУ вели огонь по пяти населенным пунктам на донецком направлении. Участие в обстреле территории ДНР принимали военнослужащие 24-й, 93-й и 57-й украинских бригад под командованием Валерия Гудзя, Дмитрия Брыжинского и Анатолия Мишанчука.

«В результате ответного огня наших защитников из не запрещенных минскими соглашениями вооружений два украинских боевика уничтожено, трое ранены», — сообщил Безсонов.

Конфликт в Донбассе разгорелся в 2014 году. Пришедшее к власти в результате государственного переворота руководство Украины в апреле того же года начало военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик. Поводом для агрессии стало то, что ЛНР и ДНР отказались признать нелегитимное руководство и заявили о своей независимости. По данным ООН, жертвами конфликта уже стали около 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения. Для урегулирования ситуации на юго-востоке страны были заключены минские договоренности, однако Киев регулярно их нарушает.

Ранее украинский волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк сообщила, что среди задержанных при подготовке диверсии на территории ДНР силовиков оказались военнослужащие в возрасте 54, 49 и 48 лет. Андрусенко-Якотюк добавила, что якобы военнослужащие 43-го отдельного мотопехотного батальона «Патриот» ВСУ решили сократить путь, когда двигались в пункт постоянной дислокации бригады, и попали на подконтрольную ДНР территорию.