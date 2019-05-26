Появилось видео мощного землетрясения в Перу

Лима, 26 мая. Пользователи социальных сетей поделились видео момента землетрясения в Перу магнитудой 8. Кроме того, в Сети появились кадры последствий разрушительной стихии.

На одном из видео запечатлено выступление певца Ezio в городе Риоха, во время которого произошли подземные толчки. Посетители концерта замерли в шоке, пытаясь понять, что происходит.

«Это был один из самых страшных моментов за всю мою жизнь», — написал Ezio в Twitter.

Как сообщила Геологическая служба США (USGS), землетрясение произошло в северной части страны. Эпицентр находился в 83 километрах к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин, а очаг залегал на глубине 115 километров. Подземные толчки были зафиксированы в 07.41 по местному времени (10.41 по московскому времени).

Как сообщает Национальный центр по чрезвычайным ситуациям Перу, подземные толчки разрушили минимум 16 зданий, есть пострадавшие. Специальные службы продолжают мониторить обстановку в наиболее уязвимых районах.