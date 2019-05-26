Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы

1 642
0 Оставить комментарий

Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы

Париж, 26 мая. Французский пенсионер Жан-Жак Савен, переплывший Атлантический океан в бочке, раскрыл секрет того, как ему удается оставаться в отличной форме.

«Я вам скажу: надо любить женщин, вот и все», — сказал 72-летний путешественник в интервью РИА Новости.

Однако это не все. Савен добавил, что нужно также заниматься спортом и не обращать внимания на возраст. 

«Возраст — это просто цифры. Главное — это состояние ума. Конечно, однажды я остановлюсь, буду вести более спокойный образ жизни», — добавил он.

Как сообщалось ранее, в плавание по Атлантике француз отправился в бочке без двигателя — она управлялась только за счет течения и ветра. Свое путешествие он начал в декабре минувшего года от маленького острова Эль-Йерро, входящего в состав Канарских островов. Карибского моря он достиг за 127 дней.

На достигнутом пенсионер останавливаться не собирается и теперь хочет вплавь пересечь Ла-Манш. На западе ширина пролива составляет 250 км, на востоке — 32 км. Длина пролива — 560 км.

 

 

infox - new
Автор: Игорь Федоров
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров