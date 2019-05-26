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Сирийская армия выбила боевиков из Кафр-Набуды на севере Хамы

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Сирийская армия выбила боевиков из Кафр-Набуды на севере Хамы

Дамаск, 26 мая. Сирийская арабская армия освободила город Кафр-Набуда на севере провинции Хама. Теперь этот важный форпост в 15 километрах от стратегического шоссе Хама — Алеппо находится под полным контролем бойцов САА.

Об успешной операции по зачистке города от бандформирований сообщило местное агентство SANA. Уточняется, что остатки боевиков отступают на восток и продвигаются к населенному пункту Аль-Хубейт. Правительственные войска преследуют их в районе высот Телль-Сахер.

Ранее стало известно, что террористы предприняли попытку взять штурмом другой стратегический форпост САА, в крепости Калаат аль-Мадик у входа в долину реки Оронт на северо-западе Хамы. Но были разгромлены.

По данным SANA, в соседней провинции Идлиб подразделения САА открыли огонь по базам бандформирований в Хан-Шейхуне и Маарет ан-Нуман после того, как боевики нарушили режим перемирия. Кроме того, удары были нанесены и по позициям вооруженных группировок в Аль-Латамине и Кафр-Зете.

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Автор: Игорь Федоров
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