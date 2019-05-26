Россия может войти в топ-12 туристических стран к 2025 году

Москва, 26 мая. Ростуризм намерен увеличить долю туризма в ВВП России к 2025 году и добиться попадания страны в топ-12 популярных туристических направлений. Соответствующее заявление сделала руководитель Ростуризма Зарина Догузова на открытии заседания российско-японской комиссии по развитию туризма.

По ее словам, главная задача — «достижение показателя совокупного вклада туризма в ВВП страны на уровне 4,8% к 2025 году». Также Догузова заметила, что Ростуризм намерен увеличить рост экспорта туристических услуг до $21 млрд к 2025 году.

«Таким образом, мы рассчитываем, что РФ к 2025 году войдет в топ-12 стран по рейтингу Всемирной туристской организации», — подчеркнула она.

Догузова заметила, что для достижения поставленных задач необходимо будет продолжать работать над либерализацией режима и развитием региональных туристических направлений, в том числе Дальнего Востока. По ее словам, Ростуризм будет заниматься цифровизацией туристической отрасли и продвижением туристической отрасли России на международном рынке.

Напомним, ранее Ассоциация туроператоров (АТОР) составила рейтинг стран, которые российские туристы посещают чаще всего. На первом месте расположился Таиланд. Далее следуют Турция, Германия, Объединенные Арабские Эмираты, Италия, Вьетнам, Испания, Чехия, Франция и Индия.