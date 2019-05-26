В Совфеде оценили призыв французского депутата отменить антироссийские санкции

Заявления о том, что необходимо прекратить антироссийскую истерию, будут звучать в Европе все чаще. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Антироссийская истерия

Французский парламентарий от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар направил обращение министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану, в котором призвал нормализовать отношения с Российской Федерацией.

Он напомнил, что комиссия, которая расследовала «российское вмешательство» в выборы в Соединенных Штатах, в результате так и не нашла доказательств какого-либо влияния Москвы на избирательные процессы другой страны. По словам Эврара, хоть это и не было основной причиной введения антироссийских санкций, однако это повлияло на их продление.

«Не пора ли положить конец тому, что следует расценивать как антироссийскую истерию, — этой системе санкций, которая привела к дальнейшему ухудшению торгового баланса Франции? <…> Не пора ли Франции проявить инициативу, чтобы вновь завязать диалог и возобновить торговлю с Россией?» — говорится в сообщении.

Шаг в сторону России

Как заметил сенатор Франц Клинцевич, Париж не прислушается к обращению Эврара, не смотря на то, что подобные заявления звучат все чаще и чаще.

«Эта парадигма задана американцами. На Западе будут следовать и дальше политике антироссийской истерии, русофобии и так далее. Дискредитация России будет продолжаться. Но очень примечательно, что подобные заявления (прекращение антироссийской истерии) звучат все громче. И не только от простых людей, но и от серьезных политиков. К людям приходит понимание того, что с этой ситуацией нужно что-то делать», — пояснил Франц Клинцевич.

Сенатор отметил, что от антироссийской политики страдает и сама Европа. Это и экономические связи, и материально-технические.

«Я думаю, что мы еще услышим подобные заявления. Такая тенденция будет только усиливаться. Я в этом ни грамма не сомневаюсь. Это не в первый раз и не в последний раз. Это шаг в сторону конструктивного диалога с Россией», — резюмировал Франц Клинцевич.

Заметим, что в то же время кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа выступил против «жесткой риторики» в отношениях с Российской Федерацией.