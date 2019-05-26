В ЛНР на шахте «Никанор-Новая» ввели в строй новую лаву
Луганск, 26 мая. В городе Зоринске Луганской области шахта «Никанор-Новая» государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР «Центруголь» ввела в эксплуатацию новую лаву. По словам специалистов, запасы угля в ней составляют около 265 тысяч тонн.
«Мы уже поднимаем объем добычи, поднимаем качество угля, цену реализации. При выполнении этих условий предприятие может выйти на безубыточный уровень работы», — отметил заместитель министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Сергей Чуприн.
Власти республики подчеркивают, что у шахты «Никанор-Новая» «уверенное будущее», так как ее уголь на сегодняшний день востребован в энергетической отрасли.
Исполняющий обязанности директора шахты Валерий Демидов отметил, что «на подготовку новой лавы у шахтеров ушло много сил и времени, однако это позволило провести все подготовительные работы максимально качественно».
«Этой лавы хватает на 21 месяц. Запасы составляют 265 тысяч тонн. В среднем ежесуточная добыча будет в пределах 500–650 тонн», — сказал он.