Renault увеличила продажи в России на 5%

Москва, 26 мая. Российские дилеры Renault реализовали в апреле текущего года 12,5 тысячи автомобилей, что на 5% больше показателя прошлого года.

С января по апрель текущего года продажи французской марки снизились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые четыре месяца дилеры в РФ продали 41,9 тысячи автомобилей этой марки. По итогам первых четырех месяцев текущего года Renault заняла четвертое место среди всех производителей в РФ, доля проданных автомобилей составила 7,8%.

Самые высокие показатели продаж среди автомобилей Renault сохраняет кроссовер Duster – в прошлом месяце реализовано 3,6 тысячи автомобилей этой модели. Второе место по количеству проданных автомобилей занимает хэтчбек Sandero – эту модель приобрели 3,3 тысячи покупателей в РФ. Замыкает тройку самых продаваемых автомобилей Renault на российском рынке седан Logan – 3,2 тысячи машин. На четвертом месте в рейтинге самых продаваемых в России автомобилей Renault оказался кроссовер Kaptur – 2,2 тысячи автомобилей.

Ранее российские дилеры Renault озвучили стоимость нового купе-кроссовера Arkana в России. Arkana стал первым автомобилем Renault, который был выпущен специально для России. Специалисты предусмотрели региональные особенности эксплуатации кроссовера. В России уже открыт прием заказов на новинки. На данный момент доступна «приветственная» версия Edition One с турбомотором и в максимальном оснащении.