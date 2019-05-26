Патриарх Кирилл освятил православный храм в Страсбурге
Страсбург, 26 мая. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм Всех Святых во французском Страсбурге.
По его словам, для православных людей, живущих в Страсбурге, освещение храма — историческое событие. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объяснил, что раньше «община молилась в помещениях, неприспособленных для проведения богослужения».
«Поэтому, когда сегодня я вошел под своды этого храма, первое слово благодарности было обращено к Богу, а последующие благодарности были обращены к тем, кто потрудился, создавая этот храм», — сказал он.
Предстоятель РПЦ выразил надежду на то, что «храм будет домом молитвы для православных людей и местом встречи с католической общиной, местом диалога».
Мэр французского Страсбурга Ролан Рис также присутствовал на церемонии освещения. По его словам, это значимое событие «вписывается в политику города — уважать все вероисповедания». Глава города заметил, что жители квартала поддержали возведение храма.
Отметим, строительство храма Всех Святых в Страсбурге началось в 2014 году. Первую божественную литургию совершили в июне 2017 года. В 2018 году епископ Корсунский Нестор совершил малое освящение новой церкви.
Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил отреставрированный Измайловский собор в Санкт-Петербурге.