Захарова отреагировала на угрозы Украины «гамбургскими» санкциями
Москва, 26 мая. Для очередных антироссийских санкций не требуется повод, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя угрозы Украины «гамбургскими» ограничениями.
Комментируя обещания украинского посла в Германии Андрея Мельника потребовать ввести новые рестрикции против России за невыполнение решения Международного суда по морскому праву в Гамбурге, спикер дипломатического ведомства РФ отметила, что санкции против Москвы «штампуют на потоке».
В эту субботу суд обязал Россию отпустить моряков военно-морских сил Украины, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Согласно вердикту суда, Москва должна выполнить это требование в течение 30 дней.
Мельник назвал это постановление «дипломатической победой» и «козырем» Украины. В российском дипломатическом ведомстве обратили внимание на то, что в рассматриваемом случае Конвенция ООН по морскому праву не может применяться и Москва продолжит придерживаться своей позиции.
Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля военно-морских сил Украины нарушили государственную границу России, вторглись в территориальные воды РФ и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских пограничников остановиться.
В результате катера были задержаны, а моряки, в том числе двое сотрудников Службы безопасности Украины, арестованы. Президент России Владимир Путин назвал инцидент однозначной провокацией.