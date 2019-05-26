В Луганске почтили память добровольцев, погибших при защите Донбасса

Луганск, 26 мая. Жители Луганска собрались в сквере имени Героев «Молодой гвардии», чтобы почтить память российских добровольцев, вставших в 2014 году на защиту Донбасса и павших за его свободу, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В акции приняли участие жители столицы, общественные деятели, ветераны ополчения и молодежь республики. Присутствующие возложили цветы к монументу российским добровольцам и почтили память погибших воинов минутой молчания.

Представитель общественной организации «Мемориал» Анна Сорока отметила, что 26 мая стало трагической памятной датой в истории республик Донбасса.

«Именно в этот день мы впервые увидели, насколько бесчеловечна война. Когда наши братья, пришедшие защищать землю, легли в нашу землю навсегда. Эта война показала, что для героизма нет границ, что беда объединяет не просто русских, она объединяет всех нормальных, добрых и честных людей против зла».

Она подчеркнула, что для жителей Донбасса «эти люди навсегда останутся в памяти как герои, как доблестные, храбрые воины, не побоявшиеся встать на защиту нашей земли».

«Мы бесконечно благодарны людям, пришедшим с территории РФ помогать нам бороться против той беды, которую принесла Украина на нашу землю, против нацизма, против смерти, против геноцида», — сказала Сорока.

Активистка общественной организации «Патриотическая ассоциация Донбасса» Елизавета Коршок отметила, что участники акции собрались почтить память русских добровольцев, которые первыми пришли на помощь в войне, чтобы защитить мирных жителей.