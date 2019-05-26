Мутко высказался о тренере сборной России по хоккею. ФАН-ТВ

Сборная России по хоккею потеряла шансы вернуть себе звание чемпионов мира — «Красная машина» уступила Финляндии со счетом 0:1. Это команда мечты: Александр Овечкин, Никита Кучеров, Евгений Малкин — звездный состав под предводительством Ильи Воробьева должен был разгромить конкурентов. Но игра есть игра, и сегодня 26 мая сборная России поборется за бронзовую медаль с командой Чехии. Корреспондент ФАН-ТВ связался с экс-министром спорта РФ Виталием Мутко и задал извечный вопрос: «Кто виноват и что делать?»

«Мы просто максималисты. Состав был очень хороший. Должны были играть в финале с Канадой, это было бы правильно по духу хоккея, потому что потенциал высочайший у команды. Абсолютно убежден, что эта команда [России — прим. ред] должна играть в финале, не говоря о большем. Но надеюсь, ребята соберутся и выиграют третье место. Поэтому пожелаем им удачи, это наши лучшие игроки. Мы не знаем какая обстановка в команде, насколько компетентен тренер, как он ведет, держит игру. Я знаю одно, что лидер национальной команды — это великое звание и должность, к которой люди должны подходить с багажом знаний и опытом работы за плечами. Туда приходят лучшие игроки со своих клубов, лиг разных. Они поведали все, и ты должен быть для них авторитетом. Если ты сегодня пока авторитет, в должность тебя назначили, то через две, три тренировки люди начинают смотреть, как ты ведешь игру и держишь это все. В тренера должны верить. Люди, которые принимают решение о тренере, они берут ответственность на себя, один должен учитывать все. Команду, философию, дух, болельщиков — здесь все. Поэтому нужно очень серьезно все взвешивать. Потому что потенциал у команды — абсолютная команда финала — это даже не обсуждается», — Виталий Мутко, заместитель председателя Правительства РФ, министр спорта РФ (2012–2016 г.)

Напомним, сегодня 26 мая заключительный игровой день чемпионата мира по хоккею 2019 года. Сборная Канады сыграет с Финляндией за золото. Россия в матче за третье место посоревнуется с командой Чехии. Начало встречи в 16:45 по московскому времени.