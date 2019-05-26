Автоэксперт рассказал, как выбрать идеальный автомобиль для женщины

Москва, 26 мая. Трудности при выборе идеального автомобиля для женщины связаны с пестрым разнообразием моделей на рынке. Автоэксперт Алексей Хресин рассказал, как сделать правильный выбор.

По словам автоэксперта, к вопросу выбора автомобиля для женщины необходимо подойти трезво и взвесить все «за» и «против». Хресин отметил, что женщины редко выбирают шаблонный транспорт.

Специалист считает, что женщины, как правило, дольше привыкают к машине. Кроме того, автоледи сложнее довести до автоматизма некоторые движения по управлению автомобилем. Для того, чтобы адаптация прошла быстрее, необходимо правильно выбрать автомобиль.

«Советы девушкам при выборе машины — занятие неблагодарное. У них, как правило, свое представление о том, что они хотят. Очень тяжело угадать», — отметил Хресин в комментарии iReactor.

Автоэксперт рассказал, что встречал девушек за рулем «Запорожца». Барышням нравилась эта машина, они не считали ее «ведром с болтами». Кроме того, некоторые девушки признают только «механику», что вызывает удивление у автодилеров.

Что касается привода, то с точки зрения реакции задний привод подходит женской половине человечества больше. При этом эксперт напомнил, что на данный момент автоэлектроника способна компенсировать большую часть человеческих ошибок.

«Передний привод более стабилен, но когда ты переходишь определенную черту, переучиваться трудно. Полный привод может быть непредсказуемым», — добавил Хресин.

Тип кузова также стоит выбирать в соответствии с индивидуальными предпочтениями, отметил Хресин. Эксперт подчеркнул, что выбор также зависит от того, что модно в данный период времени или в кругу общения.

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