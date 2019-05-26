Шнуров заявил о своих планах на «Голос»

Санкт-Петербург, 26 мая. Распустивший свою группу «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что в будущем может принять участие в шоу «Голос».

Планы Шнура на будущее особенно волнуют его поклонников после того, как он заявил, что распускает свою легендарную группу. Известно, что сначала «Ленинград» отыграет большой прощальный концертный тур.

Сам музыкант заявил, что готов будет рассматривать разные предложения, даже не исключил, что снова вернется в шоу «Голос», где займет кресло наставника, отмечает портал «Дни.ру».

«Если позовут, то буду», — цитирует слова музыканта «Амурская правда».

Кроме того, он рассказал и о своем отношении к «Евровидению». По его словам, он уже давно не смотрит этот конкурс, потому что у него нет телевизора.

«Это какой-то фейк: приглашают туда каких-то странных людей, а они делают вид, что они иностранцы», — заметил он.

Напомним, «Голос» стал не первым совместным проектом Шнурова и Первого канала. В 2016 году он был ведущим ток-шоу «Про любовь», а в 2017-м вел передачу «Главный котик страны».