Пушков оценил обещание Зеленского превратить Украину в «базу для покорения мира»

Москва, 26 мая. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещание Владимира Зеленского превратить Украину в «базу для покорения мира».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы страна стала базой для дальнейшего покорения мира украинскими гениями.

Пушков выразил сомнение в успешном «покорении мира» Киевом, отметив, что в нынешней ситуации Украина больше похожа на базу для «любителей Бандеры».

«Зеленский поставил похвальную задачу: превратить Украину в «базу для дальнейшего покорения мира украинскими гениями». Есть три «но»: гениев пока не видно; «покорение мира» Украиной — это как полет на Марс; пока Украина — это, скорее, база для шествующих с факелами любителей Бандеры», — написал Пушков в своем микроблоге Twitter.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В ходе церемонии инаугурации Зеленский заявил, что первой его задачей на посту президента Украины станет прекращение огня в Донбассе. Он также добавил, что готов на все ради достижения мира, и призвал стороны к диалогу.

Зеленский заявил о возможном проведении референдума, на котором будет решаться вопрос о необходимости прямых переговоров между Москвой и Киевом. Позднее Зеленский уточнил, что референдум не будет иметь юридической силы, так как является способом выяснить мнение украинского общества. 24 мая глава администрации украинского президента Андрей Богдан заявил о необходимости переговоров между Москвой и Киевом, если Украина действительно желает добиться прекращения боевых действий в Донбассе.

Позднее на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция об отставке Андрея Богдана. Через два дня петиция набрала необходимое число голосов, в ближайшее время она должна быть рассмотрена президентом Украины.