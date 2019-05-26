Корвет «Гремящий» вышел на испытания в Финский залив

Москва, 26 мая. Корвет проекта 20385 «Гремящий» вышел в Финский залив для прохождения испытаний. Соответствующую информацию передает пресс-служба Балтийского флота.

«Новейший корвет проекта 20385 «Гремящий» вышел в Финский залив для прохождения очередного этапа заводских ходовых испытаний», — подчеркивается в сообщении.

По данным пресс-службы, экипаж корабля и представители промышленности в рамках испытаний в морских полигонах Балтийского флота проверят работоспособность систем и механизмов корабля.

В рамках ходовых испытаний будет проверена система жизнеобеспечения, радиотехническое вооружение кораблей, в том числе навигационные комплексы, системы связи, спасательные средства, системы живучести, вентиляции и кондиционирования.

Отметим, проект 20385 включает в себя четыре многоцелевых корабля, предназначенных для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей, для обеспечения высадки десанта и решения прочих задач в ближней морской зоне. «Гремящий» представляет собой первый корвет проекта.

Планируется, что петербургский судостроительный завод «Северная верфь» в 2019 году передаст флоту три корабля. Речь идет о корвете проекта 20385 «Гремящий», фрегате «Адмирал флота Касатонов» и судне тылового обеспечения «Всеволод Бобров».