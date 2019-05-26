«Спартак» планирует продлить контракт с Ещенко

Москва, 26 мая. По информации Федерального агентства новостей, защитник «Спартака» Андрей Ещенко может продлить контракт с красно-белыми.

По словам источника, футболист и столичный клуб близки к тому, чтобы продлить соглашение до конца следующего сезона. Сообщается, что стороны вернутся к обсуждению вопроса в межсезонье.

Отметим, к Ещенко есть интерес со стороны «Динамо». Также 35-летним футболистом заинтересованы «Крылья Советов».

Текущий контракт Ещенко со «Спартаком» истекает предстоящим летом. Защитник выступает в столичном клубе с 2016 года, куда он перебрался из «Анжи» на правах свободного агента. В текущем сезоне на его счету 21 матч во всех турнирах. 29 ноября прошлого года он получил травму крестообразных связок в матче Лиги Европы с «Рапидом».

Отметим, что сам футболист ранее заявлял, что не собирается завершать карьеру, несмотря на тяжелую травму.