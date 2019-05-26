Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт
  /  Обновлено: 

«Спартак» планирует продлить контракт с Ещенко

377
0 Оставить комментарий

«Спартак» планирует продлить контракт с Ещенко

Москва, 26 мая. По информации Федерального агентства новостей, защитник «Спартака» Андрей Ещенко может продлить контракт с красно-белыми.

По словам источника, футболист и столичный клуб близки к тому, чтобы продлить соглашение до конца следующего сезона. Сообщается, что стороны вернутся к обсуждению вопроса в межсезонье.

Отметим, к Ещенко есть интерес со стороны «Динамо». Также 35-летним футболистом заинтересованы «Крылья Советов».

Текущий контракт Ещенко со «Спартаком» истекает предстоящим летом. Защитник выступает в столичном клубе с 2016 года, куда он перебрался из «Анжи» на правах свободного агента. В текущем сезоне на его счету 21 матч во всех турнирах. 29 ноября прошлого года он получил травму крестообразных связок в матче Лиги Европы с «Рапидом».

Отметим, что сам футболист ранее заявлял, что не собирается завершать карьеру, несмотря на тяжелую травму.

infox - new
Автор: Сергей Петров
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров