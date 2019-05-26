Иран предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении

Москва, 26 мая. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении. Заявление Зарифа распространила пресс-служба правительства Ирана.

Инициативу о подписании такого документа Зариф выдвинул на переговорах со своим иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом 25 мая.

«Тегеран хочет наилучших отношений со странами Персидского залива, выступает за любые предложения по снижению напряженности в регионе», — подчеркнул Зариф.

Ранее глава МИД Ирана заявил, что исламские страны должны сотрудничать между собой, чтобы «совместно противостоять экспансионистским амбициям США». По мнению Зарифа, политика США «представляет собой опасность всему мировому порядку». Он предупредил, что если исламский мир не будет противостоять «высокомерию Вашингтона, то международное сообщество очень скоро столкнется с большими проблемами», пишет газета «Взгляд».

«Судьба мира окажется в руках тех, кто не соблюдает никаких законов», — пригрозил дипломат.

В ходе визита Зариф отметил, что Иран и Пакистан связывают прочные отношения.