Коломойский посоветовал Зеленскому поступить как Греция

Киев, 26 мая. Украинский олигарх Игорь Коломойский порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить в стране дефолт. Об этом предприниматель заявил в интервью изданию Financial Times.

По мнению бизнесмена, Зеленский должен взять пример с Греции.

«Мне кажется, мы должны повести себя с нашими кредиторами как Греция. Это пример для Украины. В 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не выплатила по кредиту Международного валютного фонда, хотя и временно», — объяснил Коломойский.

По его словам, в дефолте «нет ничего страшного».

«Сколько раз Аргентина объявляла дефолт?» — заявил олигарх.

Помимо этого, он считает, что победа Зеленского на выборах говорит о том, что граждане Украины утомились от постоянных требований МВФ.

Коломойский предупредил нового главу государства о том, что если тот будет идти на поводу у Запада, то «закончит, как Порошенко».

Также олигарх считает, что Соединенные Штаты и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины.

«Это ваша игра, ваша геополитика… Вы хотите навредить России, а Украина — просто предлог», — подытожил бизнесмен.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с Федеральным агентством новостей выразил сомнения касательно того, что МВФ предоставит очередной транш Украине в ближайшее время. По его словам, на Украине сегодня неблагоприятное время.

По официальным данным центральной избирательной комиссии, Зеленский победил во втором туре президентских выборов на Украине, набрав более 73% голосов. Порошенко поддержали чуть больше 24% украинцев.