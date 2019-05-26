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Международная федерация хоккея иронично прокомментировала поражение сборной РФ

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Международная федерация хоккея иронично прокомментировала поражение сборной РФ

Москва, 26 мая. Международная федерация хоккея иронично прокомментировала поражение сборной России в полуфинале Чемпионата мира по хоккею в Словакии. Соответствующий пост опубликован в официальном микроблоге ИИХФ в Twitter.

«Советская поговорка: начинается матч — завершается работа тренера», — говорится в сообщении.

Напомним, сборная России уступила финнам в полуфинале Чемпионата мира по хоккею. Встреча, которая прошла в Братиславе 25 мая, завершилась со счетом 0:1. Единственную шайбу в ворота забил Марко Антилла.                                  

Россияне в воскресенье будут бороться за третье место. Матч с чехами, которые уступили Канаде, начнется в 20.15 по московскому времени.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира в составе сборной СССР Виталий Давыдов объяснил причину поражения россиян. По его мнению, сборная Финляндии лучше национальной команды России подготовилась к полуфинальной встрече первенства мира по хоккею.

Эксперт подчеркнул, что финны намного грамотнее организовали игру — особенно в оборонительной части, а на острых контратаках построили свой хоккей.

Отметим, по итогам Чемпионата мира по хоккею в Словакии лучшим бомбардиром сборной России стал Никита Кучеров. Он заработал 16 очков. Лучшим защитником признан Дмитрий Орлов (6 очков). Также отличился вратарь Андрей Василевский, который сыграл семь матчей и отразил 93,79% бросков.

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Автор: Сергей Петров
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