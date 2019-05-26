Сирийские военные нашли склад оружия «Ан-Нусры»* из Турции и Израиля

Дамаск, 26 мая. На территории на юге идлибской зоны деэскалации, освобожденной Сирийской арабской армией в ходе боев против террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», был обнаружен склад оружия и боеприпасов.

Склад с вооружением террористов «Тахрир аш-Шам» (коалиция боевиков под контролем запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1) был обнаружен в районе населенного пункта Каракат на горе Шахшабу. Как сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии, среди прочего вооружения на складе были обнаружены противотанковые ракетные комплексы производства Турции и Израиля и ракеты к ним. Также найдено большое количество боеприпасов для средних пулеметов и автоматических винтовок.

Напомним, в настоящее время на севере провинций Хама и Латакия идут упорные бои между правительственными силами и различными группировками боевиков. Сирийскую армию поддерживают ВКС РФ, а боевики получают значительную поддержку оружием, финансами и людьми из-за рубежа.

Не так давно правительственные силы объявили гуманитарную паузу, чем не замедлили воспользоваться находящиеся в Идлибе боевики. Бросив на САА все силы, в том числе применив джихад-мобили со взрывчаткой, террористы смогли вытеснить армейские части на окраину города Кафр-Набуда, который был освобожден ранее. Лишь сегодня около 11 часов дня САА восстановила контроль над городом.

1 Организация запрещена на территории РФ.