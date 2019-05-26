Сирия 26 мая. Конвой с подкреплением для армии САР прибыл в Дейр-эз-Зор, САА освободила ключевой город в Хаме. ВВС Сирии ударили по боевикам, скрывающимся в горных районах в Латакии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли удар по боевикам «Тахрир аш-Шам» в Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили атаку боевиков и освободили Кафр Набуду в Хаме, в Дейр-эз-Зоре стягивают подкрепление для дальнейших антитеррористических рейдов.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: покинула под натиском правительственной армии Кафр Набуду и спешно отступает к городу Хубейт в Хаме.

Провинция Латакия

Противостояние между боевиками «Хайят-Тахрир аш-Шам» и правительственной армией САР на северо-востоке провинции продолжаются. Утром ВВС Сирии совершили боевой вылет для точечных ударов по расположениям джихадистов у города Кабана, как передает канал Masar Press Net. В данный момент боевики заняли склоны Курдских гор, избегая открытого столкновения с Сирийской арабской армией (САА).

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская обсерватория по правам человек сообщила на своем Twitter-канале (@SOHR), что правительственные силы и союзные иранские бойцы Корпуса Стражей Исламской революции в ответ на рост числа нападений боевиков «Исламского государства»1 стягивают подкрепление в провинцию Дейр-эз-Зор для укрепления своих позиций. Сегодня днем конвой из двадцати автомобилей военнослужащих и военной техники прибыл в город Меядин для проведения операции по поиску и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре. Ранее в провинции проводились чистки курдскими отрядами самообороны SDF с поддержкой международной коалиции, но вопреки заявленным ими успехам в антитеррористической борьбе, боевики продолжают нападать на КПП и конвои.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии совершили боевой вылет на юге провинции. С воздуха были нанесены точечные авиаудары по укрепления и складам боеприпасов радикалов в предместьях городов Хубейт и Хан-Шейхун, сообщает местный источник в сети Twitter Mohmad Rasheed.

Информагентство Halab Today TV сообщает, что в городе Маарет-Мисрин взорвался заминированный автомобиль, припаркованный у детского сада. В результате взрыва погиб один мирный житель. Пока что ни одна группировок, действующих в провинции, не взяла на себя ответственность за теракт.

Провинция Хама

ВВС Сирии наносят удары по укрепрайонам джихадистов с воздуха. Днем был совершен боевой вылет в район города Кафр-Зета и Кафр Набуда.

Halab Today TV передает информацию о том, что правительственный войска обстреляли позиции и укрепления боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», в результате чего боевики лишились ракетной установки и военной техники.

По данным канала Syria Watan Nеws, после длительного штурма САА удалось восстановить полный контроль над стратегически важным городом Кафр Набуда, вынудив джихадистов «Тахрир аш-Шам» и «Фронта национального освобождения» отступить к Хубейту. В ходе штурма САА потеряла танк и бронированную машину пехоты, боевики понесли обширные потери в живой силе. Теперь, чтобы обезопасить город от повторного вторжения «Тахрир аш-Шам», сирийской армии требуется занять холм Тал Сахер на востоке от города, как сообщает военный источник новостного портала Al Mаsdar News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)