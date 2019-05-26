«Приют комедианта» готовится к завершению театрального сезона. ФАН-ТВ

Постановка «Вия» Николая Гоголя на сцене «Приюта комедианта» — это человеческие страхи, мистические образы и премьерный спектакль в преддверии завершения театрального сезона. В зрительном зале поклонники классика разных возрастов. Они хорошо знакомы с повестью и готовы пропустить чувства главного героя через себя. Игра актеров, атмосфера внутри заставляют погрузить зрителя в содержание повести.

В постановке задействованы шесть актеров. Репетиции длились полтора месяца. Два артиста специально для спектакля научились играть на музыкальных инструментах: скрипке и баяне. «Вий» — мистическая повесть, и, как уверял сам классик, сохраненное слово в слово, древнее предание. Оживлял легенду на сцене «Приюта комедианта» режиссер Василий Сенин, ученик известного советского и российского режиссера Петра Фоменко.

«Будет ясно, что все это о страхе, о страхе, который вызывается вот в этом рассказе «Вий», таким странным словом, что человек всегда боится того, чего он не понимает, не может себе объяснить, и этот страх иногда может съесть его душу», — говорит Василий Сенин, режиссер спектакля «Вий».

И еще одна премьера в этом театральном сезоне уже завоевала признание зрителей — это «Преступление и наказание» Федора Достоевского, постановка режиссера Константина Богомолова. Сыграно пока шесть спектаклей, однако премьеру уже ждут в четырех странах. Об итогах театрального сезона рассказал директор «Приюта комедианта», художественный руководитель Виктор Минков.

«У нас еще одно радостное событие, тем более что в Год театра, вот только что наш спектакль «Человек из Подольска», который вышел тоже в этом сезоне — мы же отмеряем нашу жизнь сезонами. Он получил премию правительства Санкт-Петербурга, как лучший драматический спектакль нашего города. Я могу сказать, что, в общем, достаточно прилично финансируется сфера Санкт-Петербурга, и если даже брать в процентном соотношении городского бюджета, то три с лишним процента на культуру, в сравнении с другими регионам — это очень, очень прилично», — считает Виктор Минков, директор и художественный руководитель театра «Приют комедианта».

Также в Год театра в «Приюте комедианта» начали сотрудничество с детским театром-студией «Горошины». Объединяя усилия, театры расширяют свою аудиторию.

Репертуар петербургского театра «Приют комедианта» насчитывает два десятка постановок — от русской и зарубежной классики до современной драматургии. Театр — многократный номинант и лауреат высшей театральной премии России «Золотая маска» и высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит». Театр знают в Швеции, Финляндии, Литве, Германии, Франции, Чехии и многих других странах.