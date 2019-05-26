Лазарев отреагировал на новость о втором ребенке

Москва, 26 мая. Российский певец Сергей Лазарев отреагировал на появившиеся в СМИ слухи о рождении дочери. Исполнитель с юмором ответил на ложную информацию и удивился, почему ему не приписали рождение двойни.

Ранее в анонимном паблике «Только никому» появилась сенсационная запись о рождении у Лазарева дочери. Неизвестный осведомитель сообщил, что якобы со 100% вероятностью в семье Лазарева пополнение.

«Знаю уже, спасибо, что сообщили! Хожу, выбираю мясо для шашлыка и тут бах — дочь! А почему бы не двойня? Пресса снова лучше знает, что происходит в жизни у артистов!» — сообщил Лазарев в комментарии KP.RU.

Стоит отметить, что артист с юмором отнесся к новости о пополнении в его семье и добавил, что СМИ любят придумывать сенсации о его жизни. Кроме того, певец поделился рецептом шашлыка, отметив, что берет свежее мясо и сам его маринует.

Два года назад стало известно, что у Лазарева есть сын, певец три года скрывал мальчика от посторонних глаз. Исполнитель рассказал, что хотел сберечь ребенку детство и поэтому не афишировал его рождение. Как рассказал Лазарев во время интервью к Евровидению, мальчик много времени проводит в садике, поэтому у него нет недостатка общения со сверстниками. Певец отметил, что даже если бы у него и появился второй ребенок, то он бы снова не стал афишировать событие.