В РФ предложили в ответ на жалобы журналиста Оноды отмечать День победы над Японией

Япония не может понять праздничный настрой России в День Победы, поскольку у них сплошь поражения и потери. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

«Некий дискомфорт»

Празднование в РФ Дня Победы вызывает «некий дискомфорт» в Японии, у которой другое отношение ко Второй мировой войне. Об этом в своей статье в газете Sankei Shimbun написал японский журналист Юити Онода.

Как пишет автор, 9 мая по всей России проходят военные парады, везде можно увидеть людей с флажками, которые символизируют победу. При этом Онода отмечает, что Япония и Россия занимают разные позиции по отношению ко Второй мировой войне, частью которой является Великая Отечественная.

«В Японии 15 августа (День памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и капитуляции страны в войне. — Прим. ФАН) не устраивается никаких торжеств, поэтому российское «праздничное настроение» вызывает некий дискомфорт», — пишет Онода.

«Сплошь поражения и потери»

Как отметил Дмитрий Родионов, Япония не может похвастаться какими-то крупными победами, а Вторая мировая война ассоциируется с сокрушительным поражением и взрывом атомных бомб.

«Онода тут вспоминает День памяти жертв атомной бомбардировки, сравнивая его с Днем Победы. Но разве это сравнимые величины? День памяти жертв атомной бомбардировки стоит сравнивать с нашим 22 июня — днем начала ВОВ. Это говорит о том, что у японцев просто нет никаких побед, которые можно было бы праздновать, и они нам завидуют.

Онода говорит, что в России, где якобы «мало опор для народной сплоченности», День Победы позволяет властям «создать атмосферу национального престижа». А вот японским властям ничего не позволяет создать такой атмосферы. У них есть только День памяти жертв атомной бомбардировки и День северных территорий 7 февраля. Сплошь поражения и потери», — пояснил Дмитрий Родионов.

Эксперт заметил, что такие вещи тоже сплачивают нацию. Но, как правило, это ведет к негативным последствиям. Например, к появлению национализма и реваншизма, как было с теми же немцами после Первой мировой, поражение в которой предопределило приход к власти Гитлера.

«И реваншизм у японцев в последнее время буквально прет из всех щелей. Они всерьез взялись за раскрутку темы «незаконно отторгнутых северных территорий». В результате поднялся большой скандал в российском обществе, и японцам весьма жестко дали понять, что итоги Второй мировой не подлежат пересмотру. Но разве они на этом успокоились? Недавно один японский депутат допустил войну за Курилы. Его, конечно, осадили коллеги и однопартийцы, но лишь из соблюдения дипломатического этикета. На самом деле депутат обращался к довольно-таки широкой внутренней аудитории, реваншистские настроения (во всяком случае, в плане Курил) в японском обществе довольно-таки сильны, и заявление депутата, безусловно, будет воспринято, кем надо», — добавил Дмитрий Родионов.

Эксперт заметил, что на этом фоне японцы возмущаются празднованием в России Дня Победы, чем дают понять, что стоят за пересмотр итогов Второй мировой войны. Родионов обратил внимание, что немцы почему-то не возмущаются, что Россия отмечает победу над ними, а японцы — возмущаются тому, что мы празднуем победу над немцами.

«Может, нам пора начать отмечать победу над японцами? Кстати, в СССР был праздник — День победы над милитаристской Японией. Конечно, торжества в этот день были несопоставимы с торжествами в честь Дня Победы над Германией. А в современной России этот праздник и вовсе отменили, чтобы не мешать налаживанию наших отношений с Токио. Но мешают им как раз реваншистские заявления японских политиков и журналистов, так что праздник можно было бы и вернуть, чтобы еще раз дать понять, что итоги Второй мировой ни в отношении Японии, ни в отношении кого бы то ни было никто пересматривать не собирается», — заключил Дмитрий Родионов.

Заметим, что Россия и Япония разработают схемы совместной деятельности на южных Курилах. Речь идет о расширении разносторонней практической кооперации, укреплении доверия с целью вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень.