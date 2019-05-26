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Братья Кличко попрыгали на новом мосту в Киеве для проверки прочности

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Братья Кличко попрыгали на новом мосту в Киеве для проверки прочности

Киев, 26 мая. Мэр украинской столицы Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром проверил на прочность стеклянный пол нового пешеходного моста между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов. Об этом градоначальник Киева сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Стеклянный пол испытали!» — подписал Кличко видеоролик.

Для проверки прочности стеклянных конструкций Виталий Кличко и бывший чемпион мира по боксу Владимир несколько раз подпрыгнули. По словам киевского мэра, такие нагрузки полу не страшны, поскольку квадратный метр покрытия выдерживает нагрузку до 1150 килограмм.

Он также отметил, что основные детали для сооружения были приобретены в Германии, передает «ПолитНавигатор».

«Стекло, которым оформили пол смотровых площадок украинское. Оно крепкое — я лично испытывал. В Германии закупили деформационные швы и ванты моста», — отчитался Виталий Кличко.

Возведение пешеходно-велосипедного моста от Владимирской горки до Арки дружбы народов длилось в течение пяти месяцев. Длина нового пешеходного моста составляет около 212 метров. Новый переход базируется на четырех опорах — две промежуточные, на которых он меняет направление, и две опоры по обе стороны конструкции.

Ранее Кличко показал, как идут строительные работы, а также пообещал, что Подольско-Воскресенский мост станет «самым большим арочным мостом во всей Европе».

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Автор: Сергей Петров
Источник: ПолитНавигатор
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