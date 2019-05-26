В Перу произошло землетрясение магнитудой 8,0. События дня. ФАН-ТВ

Землетрясение в Перу
Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло в Перу. Стихийное бедствие разразилось вблизи города Лагунас, где проживает около 10 тыс. человек. Эпицентр подземных толчков геологические службы зафиксировали в 83 км к юго-востоку от населенного пункта — очаг стихии находился на глубине 105 км. Стоит отметить, что землетрясения в Перу — явление регулярное и нередко приводит к разрушениям, однако нынешнее, по магнитуде, стало сильнейшим за последние годы и затронуло жителей соседних стран. Впрочем, сведений о жертвах и разрушениях сегодня пока не поступало.
Европа выбирает депутатов
В Евросоюзе полным ходом идут парламентские выборы. 21 страна — Германия, Франция, Италия и другие — выбирают депутатов на следующие пять лет. Участие в европарламентском голосовании уже приняла Британия, которая пока так и не смогла решить многострадальную для себя проблему «брексита». Выборы проходят в каждом государстве ЕС по местному законодательству, и в отдельных странах участки открылись еще 23 мая, сегодня же наступает заключительный этап голосования. Ожидается, что предварительные результаты будут объявлены уже вечером.
«Венесуэльские разборки» в Осло
Конфликт властей и оппозиции Венесуэлы получил неожиданное развитие и даже место действия. Министерство иностранных дел Норвегии анонсировало встречу двух латиноамериканских делегаций в Осло. В первую войдут представители законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а во вторую — самопровозглашенного Хуана Гуаидо. Переговоры на нейтральной площадке состоятся уже на следующей неделе, и за эту возможность Николас Мадуро уже поблагодарил власти Норвегии, кстати, одной из немногих западных стран, так и не признавших Гуаидо в качестве президента. Кстати, к последним новостям уже подключился Госдеп США и предупредил: единственной темой переговоров станут условия отставки Мадуро. Но похоже, что в Венесуэле, как и ранее, ультиматумом американцы вряд ли чего-то добьются.
Зеленский записал Сикорского в украинцы
Президент Украины Владимир Зеленский тем временем вновь «зажигает» в соцсетях. Лидер Незалежной преподал подписчикам урок истории, опубликовав пост о русском авиаконструкторе Игоре Сикорском — по случаю юбилея. Ученый родился в Киеве 130 лет назад и, видимо, поэтому Зеленский назвал его… «знаменитым украинцем». Кстати, примечательно, что Сикорский известен как создатель четырехмоторного самолета «Русский витязь». Киевский лидер выразил надежду, что именно Незалежная станет для украинских гениев «базой дальнейшего покорения мира». В российском Совете Федерации уже остудили горячий пыл политика:
«Остапа понесло. Зеленский пытается цитировать главного героя из «12 стульев». Пусть хотя бы сделает так, чтобы люди на Украине чувствовали себя полноправными гражданами этой страны. Они не должны бояться. Им нужно знать, что в стране у них есть перспективы, что она для них родная, что она относится к ним, как к своим родным детям. Ничего этого на Украине сегодня нет», — Сергей Цеков, член Совета Федерации РФ