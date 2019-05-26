В Перу произошло землетрясение магнитудой 8,0. События дня. ФАН-ТВ

Землетрясение в Перу Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло в Перу. Стихийное бедствие разразилось вблизи города Лагунас, где проживает около 10 тыс. человек. Эпицентр подземных толчков геологические службы зафиксировали в 83 км к юго-востоку от населенного пункта — очаг стихии находился на глубине 105 км. Стоит отметить, что землетрясения в Перу — явление регулярное и нередко приводит к разрушениям, однако нынешнее, по магнитуде, стало сильнейшим за последние годы и затронуло жителей соседних стран. Впрочем, сведений о жертвах и разрушениях сегодня пока не поступало.

Европа выбирает депутатов В Евросоюзе полным ходом идут парламентские выборы. 21 страна — Германия, Франция, Италия и другие — выбирают депутатов на следующие пять лет. Участие в европарламентском голосовании уже приняла Британия, которая пока так и не смогла решить многострадальную для себя проблему «брексита». Выборы проходят в каждом государстве ЕС по местному законодательству, и в отдельных странах участки открылись еще 23 мая, сегодня же наступает заключительный этап голосования. Ожидается, что предварительные результаты будут объявлены уже вечером.

«Венесуэльские разборки» в Осло Конфликт властей и оппозиции Венесуэлы получил неожиданное развитие и даже место действия. Министерство иностранных дел Норвегии анонсировало встречу двух латиноамериканских делегаций в Осло. В первую войдут представители законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а во вторую — самопровозглашенного Хуана Гуаидо. Переговоры на нейтральной площадке состоятся уже на следующей неделе, и за эту возможность Николас Мадуро уже поблагодарил власти Норвегии, кстати, одной из немногих западных стран, так и не признавших Гуаидо в качестве президента. Кстати, к последним новостям уже подключился Госдеп США и предупредил: единственной темой переговоров станут условия отставки Мадуро. Но похоже, что в Венесуэле, как и ранее, ультиматумом американцы вряд ли чего-то добьются.