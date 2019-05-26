Немецкая художница изобразила обнаженную Меркель верхом на медведе

Москва, 26 мая. Немецкая художница с русскими корнями Екатерина Морэ подготовила провокационный подарок канцлеру Германии Ангеле Меркель перед выборами в Европарламент.

Художница, родившаяся в Санкт-Петербурге, решила подарить канцлеру Германии необычную картину, написанную акриловыми красками. На холсте изображена обнаженная Ангела Меркель, сидящая верхом на русском медведе.

Морэ предупредила, что если подарок не понравится канцлеру Германии, то она хотела бы передать его президенту России Владимиру Путину. Фотографию необычного холста публикует Bild.

«Я хотела подчеркнуть чувственность Ангелы Меркель. Потому что она не только политик, но и женщина», — объяснила свою задумку немецкая художница.

По ее словам, красный медведь, на котором сидит Ангела Меркель, олицетворяет Россию. Морэ отметила, что есть два варианта трактовки ее картины: либо «Меркель покоряет русского медведя», либо «она похищена медведем».

«Оба варианта возможны», — подчеркнула художница.

По информации издания, Екатерина Морэ планирует передать холст в канцелярию Меркель.

«Если нет никакого интереса, я бы просто отдала ее президенту России Владимиру Путину», — заметила Морэ.

Напомним, выборы в Европарламент проходят в период с 23 по 26 мая в 28 странах-членах Евросоюза, гражданам ЕС предстоит избрать 751 депутата.