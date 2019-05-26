Армия Сирии отразила очередную атаку боевиков «Ан-Нусры»* на севере Хамы

Дамаск, 26 мая. Боевики террористических группировок, сосредоточенных в идлибской зоне деэскалации, изо дня в день не прекращают обстреливать позиции правительственных войск и дома мирных жителей на севере провинции Хама. Между тем, источники в Сирии сообщают, что правительственным войскам удалось выбить противника из ранее освобожденной, но затем потерянной Кафр-Набуды.

Любое продвижение правительственных войск на севере Хамы чрезвычайно важно, поскольку ежедневно под обстрелом боевиков оказываются от 10 до 15 населенных пунктов на юге и юго-западе идлибской зоны деэскалации. Только за минувшие сутки боевики обстреляли 12 населенных пунктов в провинциях Хама и Латакия. Террористы постоянно атакуют правительственные войска, используя танки, бронетранспортеры, джихад-мобили и «технички» — пикапы с крупнокалиберными пулеметами и РСЗО.

24 мая САА в ходе отражения атак «Хайят Тахрир аш-Шам» (коалиция группировок под контролем запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1») на поселения Аль-Хайрат и Магайр на севере провинции Хама уничтожены танк, БМП, пять пикапов и около 50 боевиков.

В общей сложности за последние трое суток в юго-западной части Идлибской зоны деэскалации правительственными войсками уничтожены до 350 террористов, шесть танков и БМП, а также другая техника. Под обстрелом боевиков оказались, кроме прочего, авиабаза ВКС РФ «Хмеймим» и военный аэродром Хамы.

Значительные потери вынудили боевиков направить в бой резервы — на юг из центральных и северных районов Идлиба стекаются подкрепления, и эти перемещения были зафиксированы российской разведкой.

«За двое суток на юго-запад идлибской зоны прибыло свыше 800 боевиков, не менее семи танков, три БМП и 15 пикапов с крупнокалиберными пулеметами», — сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Введенный правительственными войсками в одностороннем порядке режим тишины постоянно нарушают боевики, которые отказались поддержать его. Правительственные войска регулярно вынуждены отвечать на обстрелы, чтобы заставить умолкнуть огневые точки террористов, однако не начинают дальнейшего продвижения вглубь идлибской зоны деэскалации.

Напомним, военная операция САА на севере Хамы, получившая название «Рассвет в Идлибе», была начата 30 апреля в ответ на постоянные провокации и обстрелы со стороны боевиков. В ходе первой фазы операции сирийским войскам удалось продвинуться на севере Хамы, освободив города Калаат аль-Мадик и Кафр-Набуда, а также продвинувшись в долине Аль-Габ. После этого САА из гуманитарных соображений ввела режим прекращения огня и оборудовала пропускные пункты для беженцев из Идлиба. Террористы «Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Изза» немедленно воспользовались паузой, и не оставляют попыток выбить правительственные войска с их позиций.

1 Организация запрещена на территории РФ.