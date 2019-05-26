Максакова сделала сенсационное признание об убийстве Вороненкова

Москва, 26 мая. Вдова убитого в Киеве беглого экс-депутата Дениса Вороненкова Мария Максакова сделала сенсационное чистосердечное признание и покаялась перед своим первым мужем Владимиром Тюриным, которого обвиняла в организации убийства своего второго супруга.

Теперь Максакова называет версию о причастности Тюрина к преступлению «беспардонной, наглой, циничной и отвратительной».

«Я не знаю, как я с ума не сошла от этой мысли, как я вообще не сошла от нее с ума», — посетовала она в эфире телеканала НТВ.

Максакова утверждает, что изначальный план предполагал зачистку ее вместе с Вороненковым. Она добавила, что долгое время «мучилась с этой информацией» и решилась в конце концов «снять груз со своей души».

Она пояснила, что сделала опрометчивый шаг и дала подписку о неразглашении в кабинете генпрокурора Украины Юрия Луценко. Максакова призналась, что была словно под гипнозом.

«Вынуждена была молчать полтора года, потому что я была скована тайной следствия. Преподносилось все таким образом, как будто есть какие-то доказательства», — пояснила она.

Шло время и все мнимые доказательства якобы причастности к убийству российских спецслужб превратились просто «в кляксы в уголовном деле» (поясним на Украине выдвинули версию, что Вороненкова якобы убили по заказу Кремля руками первого мужа Максаковой Владимира Тюрина).

«Возможно, спецслужбы были заинтересованы размотать его дела и делишки, но им он нужен был живой», — предположила она.

Женщина рассказала, как украинский следователь убеждал ее в том, что за преступлением стоит Тюрин.Она пыталась задавать вопросы о мотивах, причинах, выгоде, но ясного и четкого ответа ей никто не дал.

«Он меня обрабатывал, обрабатывал… Всем подряд! Ревностью! Недовольство тем, что я уехала из страны. Попытки вернуть меня таким способом в Россию», — перечислила она.

Свои показания в Шевченковском суде Киева Максакова изменила на следующий же день после второго тура президентских выборов на Украине, когда стало понятно, что Петр Порошенко не останется на второй срок. Таким образом, версия, сшитая Луценко белыми нитками, развалилась по швам. Свое выступление в суде Максакова считает публичным покаянием перед Владимиром Тюриным и надеется, что он ее поймет.

«Убедившись, что это неправда, я приношу свои извинения… Я думаю, из моего поведения, из того, что я пошла в суд, выступила, он же, наверное, понимает, что это и есть «прости», — добавила она.

Но это еще не конец. В скором времени она собирается впервые назвать имя того, кто, по ее версии, на самом деле является заказчиком убийства Дениса Вороненкова. И это признание Максакова просит считать официальным заявлением для главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Ранее мать Вороненкова Людмила заявила, что Максакова не подпускает ее к внуку. В ответ оперная певица назвала свекровь «комическим персонажем».