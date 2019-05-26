Японский журналист объяснил, почему День Победы в РФ вызывает «дискомфорт»

Токио, 26 мая. Празднование в Российской Федерации Дня Победы вызывает «некий дискомфорт» в Японии, у которой совершенно иное отношение ко Второй мировой войне. Таким мнением поделился журналист Юити Онода в своем материале в газете Sankei Shimbun.

В этот день на территории РФ проходят военные парады, граждане страны выходят на улицы с флажками, которые символизируют победу, пишет автор статьи. При этом, по его словам, Москва и Токио занимают разные позиции по отношению ко Второй мировой войне, часть которой — Великая Отечественная.

«В Японии в День памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и капитуляции страны в войне не устраивается никаких торжественных мероприятий, поэтому российское «праздничное настроение» вызывает некий дискомфорт», — объяснил Онода.

Он считает, что в России, где якобы «мало опор для народной сплоченности», День Победы позволяет властям «создать атмосферу национального имиджа».

Напомним, Япония участвовала во Второй мировой войне на стороне Германии и Италии, отметившись военными преступлениями в оккупированных ею азиатских государствах. В начале августа 1945 года Советский Союз в соответствии с вердиктом Крымской и Потсдамской конференций официально присоединился к Потсдамской декларации и вступил в военные действия с Японией. Мирное соглашение по итогам войны между Токио и Москвой по сегодняшний день не подписан, что сегодня удручает отношения между Россией и Японией.

Японские власти претендуют на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Япония поставила главным условием заключения мира с РФ.

Позиция российской стороны заключается в том, что южные острова Курильской гряды вошли в состав СССР по результатам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международное оформление, не подлежит никакому сомнению.