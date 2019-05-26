Депутат ГД назвал условия Зеленского по переговорам с РФ «спектаклем»

Симферополь, 26 мая. Украинские власти превращают тему переговоров с Россией в политический фарс и спектакль, заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского об условиях переговоров с Москвой.

Международный трибунал по морскому праву потребовал от Москвы освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за попытку нарушить границу РФ. Однако суд не требовал прекратить уголовное дело в отношении задержанных. Зеленский заявил, что выполнение требования трибунала ООН может привести к разблокированию диалога Москвы и Киева.

«Позиция Киева по возможным переговорам напоминает спектакль и политический фарс», — заявил Шеремет.

По словам депутата, вместо того, чтобы принести извинения за агрессивную политику и искать точки соприкосновения, в Киеве продолжают оказывать давление, подключая далекие от объективности международные инстанции.

Шеремет напомнил, что инцидент в Керченском проливе был тщательно спланированной акцией для дестабилизации ситуации в Азово-черноморском регионе. Депутат подчеркнул, что решение международного трибунала необходимо оспаривать, так как международная инстанция не вправе навязывать России, которая защищала свои границы, свою волю и вмешиваться во внутренние дела государства. Парламентарий отметил, что задержанные моряки выполняли преступный приказ и должны предстать перед судом наравне со своим руководством.

Три корабля ВМС Украины нарушили морскую границу России 25 ноября прошлого года. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ России об остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить силу и заставить украинские корабли остановиться. Комментируя инцидент в Керченском проливе, президент РФ Владимир Путин назвал причину провокации низкий рейтинг экс-президент Украины Петра Порошенко.

Ранее руководитель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что решение Международного трибунала по морскому праву ООН по делу о провокации украинских кораблей в Керченском проливе является нелегитимным.