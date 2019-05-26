Смерч над ростовским водохранилищем сняли на видео

Ростов-на-Дону, 26 мая. Мощный вихрь, образовавшийся над водохранилищем в Ростове-на-Дону, сняли на видео.

Очевидцы сообщили, что вихрь появился над поверхностью местного водохранилища, которое часто называют Ростовское море, 25 мая. По последним данным, пострадавших при разгуле стихии нет.

Пользователям Интернета удалось снять на видео мощный вихрь. Многочисленные ролики появились в социальных сетях. Формирование атмосферного вихря сопровождалось дождем и грозой.

Позже стало известно, что вихрь переместился в район торгового центра «Мега». Местные СМИ сообщили, что подобное явление накануне наблюдали жители других районов города. Некоторые горожане назвали явление смерчем.

Ранее сообщалось, что жители Геленджика сняли на видео смерч, образовавшийся после дождя в Черном море. Очевидцы не только не испугались увиденного, но даже сочли его романтичным. По словам одного из горожан, смерч на фоне заката выглядит очень красиво. В Сети появились многочисленные видео этого природного явления.

Смерч — это атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом облаке и распространяющийся вниз в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. Формирование смерча в облаке отличает его от некоторых внешне подобных явлений, например, смерче-вихрей и пыльных вихрей.