Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Рыболовецкий траулер загорелся в Приморском крае

49
0 Оставить комментарий

Рыболовецкий траулер загорелся в Приморском крае

Владивосток, 26 мая. Пожар произошел в воскресенье днем на большом морозильном рыболовном траулере «Остров Сахалин» в порту населенного пункта Преображение в Приморье. Об этом сообщили представителям СМИ в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Приморскому краю.

По данным регионального ведомства, сообщение о возгорание поступило 26 мая днем. На место происшествия экстренно прибыли пожарные расчеты, пишет Deita.ru.

«Наблюдалось горение в трюме судна. Экипажа на борту судна нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших и угрозы загрязнения природной среды нет.

В общей сложности в ликвидации огня участвовали 23 пожарных и 7 единиц специальной техники, сообщает «Ридус».

В настоящее время о причинах пожара неизвестно.

Накануне пожарные спасли женщину из колодца в Оренбургской области.

infox - new
Автор: Сергей Петров
Источник: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров