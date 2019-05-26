Рыболовецкий траулер загорелся в Приморском крае
Владивосток, 26 мая. Пожар произошел в воскресенье днем на большом морозильном рыболовном траулере «Остров Сахалин» в порту населенного пункта Преображение в Приморье. Об этом сообщили представителям СМИ в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Приморскому краю.
По данным регионального ведомства, сообщение о возгорание поступило 26 мая днем. На место происшествия экстренно прибыли пожарные расчеты, пишет Deita.ru.
«Наблюдалось горение в трюме судна. Экипажа на борту судна нет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших и угрозы загрязнения природной среды нет.
В общей сложности в ликвидации огня участвовали 23 пожарных и 7 единиц специальной техники, сообщает «Ридус».
В настоящее время о причинах пожара неизвестно.
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