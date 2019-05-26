ЛНР итоги 19–25 мая: Луганск передал Киеву заключенных, Народный совет празднует пятилетие

Луганск, 26 мая. Власти ЛНР в одностороннем порядке передали украинской стороне 60 заключенных. Народный совет республики празднует пятилетие. Шахта «Никанор-Новая» ввела в эксплуатацию новую лаву. Эти и другие новости ЛНР — в материале Федерального агентства новостей.

ЛНР передала Киеву заключенных

Власти ЛНР в одностороннем порядке передали украинской стороне 60 заключенных, осужденных до начала конфликта в Донбассе в 2014 году и выразивших желание отбывать наказание на подконтрольной Киеву территории. Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева подчеркнула, что республика согласна и дальше проводить подобные передачи, если у властей Украины будет желание.

Пасечник поздравил Народный совет ЛНР с пятилетием

Торжественное собрание в честь пятилетия Народного совета Луганской народной республики прошло в доме правительства в Луганске. Глава ЛНР Леонид Пасечник вручил почетные грамоты и благодарности отличившимся депутатам Народного совета первого и второго созывов. Председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко наградил отдельных депутатов юбилейной медалью «Пять лет Луганской народной республике».

«За пять лет, а это ваша первая круглая дата, вами проделана огромная работа. Именно вы разрабатываете, принимаете, утверждаете законы ЛНР, подзаконные акты, нормативные правовые документы, все те документы, ту правовую основу, которая регламентирует деятельность нашей республики. За это я хочу сказать всем вам от себя лично, от всех жителей нашей республики слова огромной благодарности», — отметил Леонид Пасечник, обращаясь к присутствующим на заседании депутатам Народного совета ЛНР.

На шахте «Никанор-Новая» ввели в строй новую лаву

Одна из перспективных шахт Луганской народной республики — «Никанор-Новая» государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР «Центруголь» — ввела в эксплуатацию новую лаву, запасы угля в которой составляют около 265 тысяч тонн. Исполняющий обязанности директора шахты Валерий Демидов отметил, что «на подготовку новой лавы у шахтеров ушло много сил и времени, однако это позволило провести все подготовительные работы максимально качественно».

В ЛНР прозвенел последний звонок

Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, прошли в Луганской народной республике. Последний звонок прозвучал для 13 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов. В министерстве образования уточнили, что при условии успешной сдачи государственной итоговой аттестации аттестат об основном общем образовании будет выдан в торжественной обстановке в июне.