Мощное землетрясение произошло на севере Перу

Лима, 26 мая. Землетрясение магнитудой 8 произошло в воскресенье на севере Перу. Эпицентр подземных толчков находился в 85 км к юго-востоку от города Лагунас.

По последним данным, информация о пострадавших не поступала. Как уточняет Геологическая служба США, очаг землетрясения залегал на глубине 105 км.

Отметим, что землетрясения происходят в Перу достаточно часто. Так, в марте этого года мощные подземные толчки были зафиксированы на юге этой страны. При этом их последствия ощутили и жители Боливии, Бразилии и Боливии.

Тогда эпицентр располагался в районе Пуно всего в 8 км к северо-востоку от города Асангаро, а эпицентр залегал на глубине 270 км. Из-за угрозы цунами перуанские власти организовали «превентивную эвакуацию» в районе Арика и Паринакота в Чили.