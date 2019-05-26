Мужчина и трое детей погибли при пожаре в доме в Красноярском крае

Красноярск, 26 мая. Пожар произошел в частном доме в Красноярском крае, погибли один взрослый и трое детей, сообщили в СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел утром 26 мая в деревне Скворцово в четырехквартирном доме. Огонь охватил 72 квадратных метра, жертвами пожара стали отец и малолетние дети.

По версии следственных органов, в ночь на 26 мая 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения уснул с сигаретой в руках. Матери, которая находилась в доме, удалось спастись.

Правоохранительные органы ведут проверку по факту пожара, назначены судебно-медицинские экспертизы. Ранее сообщалось, что в Удмуртии при пожаре в частном доме погибли пять человек. Причиной возгорания было неосторожное обращение с огнем при курении.