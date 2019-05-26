В Совфеде оценили обещание Зеленского сделать из Украины «базу для покорения мира»

На Украине необходимо создать комфортные условия для жизни, чтобы никто из граждан не чувствовал себя ущемленным по каким-либо признакам. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

«Площадка для покорения мира»

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что сделает все для того, чтобы каждый талантливый украинец смог реализовать свои инициативы на родине.

«Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира», — заявил он.

Заметим, что такое заявление Зеленский сделал в день юбилея русского авиаконструктора Игоря Сикорского, которого новый украинский лидер назвал «знаменитым украинцем».

«Ровно 130 лет назад в Киеве родился «отец вертолетов» — знаменитый украинец Игорь Сикорский. Он является блестящим примером инноватора», — добавил Владимир Зеленский.

Кроме того, Владимир Зеленский заметил, что пример Сикорского будет вдохновлять других изобретателей по всей Украине.

Комфортные условия

Как отметил сенатор Сергей Цеков, Владимиру Зеленскому для начала стоит создать на Украине комфортные условия для жизни. Ни один гражданин Украины не должен чувствовать себя ущемленным по политическим, национальным, религиозным и прочим признакам.

«Остапа понесло. Зеленский пытается цитировать главного героя из «12 стульев». Пусть хотя бы сделает так, чтобы люди на Украине чувствовали себя полноправными гражданами этой страны. Они не должны бояться. Им нужно знать, что в стране у них есть перспективы, что она для них родная, что она относится к ним, как к своим родным детям. Ничего этого на Украине сегодня нет. Пусть для начала сделает это», — пояснил Сергей Цеков.

Сенатор заметил, что Украина на сегодняшний день поставляет миру кадры. Украинцы массово уезжают из страны и ищут «лучшую долю».

В понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский в парламенте принес присягу народу Украины. В ходе своей речи он объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах.